Mau tempo: ULS da Região de Leiria registou 177 entradas de doentes com trauma

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria registou 177 entradas de doentes com trauma associadas ao mau tempo e lamentou a morte de cinco pessoas.



Mau tempo provoca aumento de atendimentos e transferências no ULS de Leiria PAULO CUNHA/LUSA

"Desde as 05:00 desta manhã, registaram-se 177 entradas de doentes com trauma, associadas ao referido evento meteorológico. Até ao momento, lamenta-se o registo de cinco óbitos", refere uma informação da ULS enviada à agência Lusa.

Segundo a ULS, "foram igualmente transferidos cinco doentes para outras unidades hospitalares, um dos quais por via aérea (helicóptero)".

A ULS adianta que o seu Plano de Emergência e Catástrofe "foi ativado logo no início do episódio meteorológico, de forma preventiva, face ao impacto expectável nos serviços de saúde" e alertou que se encontra "sem comunicações institucionais funcionais, sendo possível apenas a comunicação através de WhatsApp, restrita a contactos com acesso a rede no exterior".

A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.