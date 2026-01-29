Sábado – Pense por si

29 de janeiro de 2026 às 16:30

Depressão Kristin: mulher que vive na freguesia de Carreira teve de se deslocar até à cidade de Leiria para ter eletricidade

Maria Azevedo teve de se dirigir para a cidade para carregar o telemóvel e arranjar um sítio para dormir porque a sua casa está sem telhado.

