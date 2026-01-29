Sábado – Pense por si

Mau Tempo: Governo decreta situação de calamidade nas zonas mais afetadas

Este é o segundo dia da depressão Kristin que já fez pelo menos cinco mortos.

O Governo decidiu esta quinta-feira em Conselho de Ministros decretar a situação de calamidade “nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin”, divulgou o gabinete do primeiro-ministro, que visita os distritos de Leiria e Coimbra.

“Reunido o Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, que está ainda a decorrer, informamos que foi já decidido decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela Tempestade Kristin”, lê-se nota.

O mesmo comunicado informa que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, decidiu “cancelar a agenda externa, prevista para os próximos dias, nomeadamente as viagens a Andorra e à Croácia” e que visitará hoje as zonas afetadas no distrito de Leiria e Coimbra.

