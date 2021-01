Se me pergunta se desejo que isso signifique não haver legislatura até ao fim, não. Eu desejo que ela vá até ao fim. Espero que isso signifique uma perturbação no andamento da legislatura, espero que não. Mas sabe uma coisa que é fundamental? O Presidente da República é Presidente da República, não é líder do partido A, B, C, D, E. As lideranças partidárias decidem fazer as suas leituras dos resultados eleitorais e, de repente, fazer isto ou fazer aquilo, que comunicam ao Presidente da República ou comunicam ao país", afirmou.



Sobre as medidas para conter a pandemia da covid-19, Marcelo aponta que esperava que a segunda vaga chegasse entre o outono e o inverno e não entre o verão e o outono. "Eu na altura disse que é um facto, é um erro que temos de admitir e que eu assumo com a máxima expressão, não termos tido a perceção de que podia ser mais cedo do que mais tarde, embora isso tenha acontecido também um pouco por toda a Europa. Mas não é desculpa para não termos tido uma perceção mais rápida e podido não só antever, como antecipar medidas tomadas quando se passou do caso de Lisboa para o país com a divisão em várias categorias de municípios; mas isso já foi com um mês e meio de atraso."

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apontou que "não espera, nem deseja" que o Orçamento de Estado para 2022 venha a ser chumbado no Parlamento. Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias , o candidato à recandidatura da Presidência da República aponta que "é bom cumprir legislaturas".