Marcelo já realizou o terceiro teste à covid-19

O Presidente da República vai auscultar por telefone as sensibilidades dos partidos a propósito do novo decreto que prolonga o estado de emergência. Presidência da República adianta que Marcelo Revelo de Sousa já realizou um terceiro teste cujo resultado será "conhecido dentro de algumas horas".De acordo com uma nota publicada no site da presidência da República, o Presidente "já realizou novo teste com o INEM, cujo resultado deverá ser conhecido dentro de algumas horas, e vai esta tarde consultar telefonicamente os partidos políticos sobre a renovação do estado de emergência".