O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu, este sábado, que o País não deve entrar em alarmismo com o possível aumento de casos positivos de covid-19. Aos jornalistas, na Ericeira, onde deu um mergulho para assinalar a abertura da época balnear, o Chefe de Estado defendeu que não se deve generalizar o aumento de casos na região de Lisboa, recordando que existem focos no setor da construção civil.



Foi feita uma "operação mega de testes, 14 mil testes, o que é muito em poucos dias numa só região, para cobrir a área da construção civil", pormenorizou Marcelo, admitindo que esse exercício "eleva muitíssimo o número de contaminados". De acordo com a informação veiculada pelo Chefe de Estado, trata-se na grande maioria de jovens. "Uma coisa é haver uma percentagem de contaminados durante vários dias, mas estar circunscrita na área, outra coisa é haver uma difusão na comunidade. Se houvesse, o que até agora não se provou, isso obrigava a medidas muito mais intensas das autoridades sanitárias", garantiu o Presidente.



"Não podemos facilitar, mas não podemos cair no alarmismo oposto. Há um equilíbrio que é preciso manter", frisou. "Trata-se de levar mais longe, em homenagem à verdade e a transparência, o conhecimento na área da construção civil", disse também, falando novamente da atividade de testagem em cinco munícipios da Grande Lisboa. "O que está a ser feito, está a ser bem feito", reforçou.



O Chefe de Estado apelou, ainda, aos portugueses que respeitem as regras sanitárias necessárias para controlar a pandemia.

Portugal contabiliza pelo menos 1.465 mortos associados à covid-19 em 33.969 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 392 mil mortos e infetou mais quase 6,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.