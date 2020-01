Marcelo decide recandidatura à presidência dentro de dez meses

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já decidiu quando vai comunicar se concorre a um novo mandato a Belém: no final de outubro, mais tardar início de novembro. O Chefe de Estado garantiu, ainda, que não pensa na tema porque tem muito que fazer até o final do atual mandato.

"[A rencandidatura] é uma decisão que tomarei dentro de dez meses e dez meses é uma eternidade. Estamos no final de janeiro é uma decisão para tomar provavelmente no final de outubro, início de novembro", disse Marcelo aos microfones da RTP, reforçando: "Nem penso nisso. Agora penso no cumprimento do mandato, porque faltam muitos meses para cumprir e é muito ativo o que tenho para fazer lá fora e cá dentro."