O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha começado por ter uma "bolha" de contactos natalícios de 22 pessoas. Mas depois de ser muito criticado pelo seu comportamento, reduziu os contactos para cinco pessoas."Tendo em vista que alguns epidemiologistas ficam muito sensibilidades com o facto de ter muitas refeições, eu já reduzi a uma. Só haverá uma refeição em casa com cinco pessoas. É o mínimo dos mínimos", afirmou o Presidente da República aos jornalistas, esta quarta-feira."No dia 25 não tenho programa, nem como Presidente nem como canditato", disse, referindo que no dia 24 de dezembro também tem a agenda livre. "Tenho na seguinte compromissos como Presidente da República, mas poucos", esclareceu."Eu no dia 23 almoço fora num restaurante com a minha família brasileira. E como são ligeiramente mais do que cinco ficam cinco em duas mesas, não mais que cinco em cada mesa, espaçadas. No dia 23 à noite janto com os meus irmãos e cunhadas, cinco. No dia 24 janto com outra parte da família, cinco. No dia 25 não janto com ninguém. No dia 26 estou com dúvidas porque tenho a família portuguesa. Os netos e a família portuguesa são sete", informou o Presidente da República numa entrevista à TVI esta segunda-feira. Foi bastante criticado por não respeitar as indicações da Direção-Geral da Saúde-