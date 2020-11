ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de novembro de 2020.

22 de novembro de 1970. O bar Yacht Club de Conakry está quase cheio. Na tranquila madrugada de domingo, à uma e meia da manhã, alguns pares dançam naquele que é um dos melhores locais de lazer da capital da República da Guiné, situado num local privilegiado, à beira-mar. Alguns clientes veem passar militares armados mas não dão importância ao facto. Os militares fazem parte do quotidiano da cidade, capital do país governado com mão de ferro, desde a sua independência, em 1958, por Sekou Touré, um antigo sindicalista com formação marxista.O que os frequentadores daquele bar não podiam saber é que se estava a iniciar uma operação militar que visava, entre outros objetivos, provocar um golpe de Estado e o derrube do presidente Sekou Touré. Os militares tinham acabado de desembarcar em botes de borracha e avançavam em direção a dezena e meia de objetivos. A 300 quilómetros de distância, em Bissau, o comodoro Luciano Bastos, comandante da Defesa Marítima da Guiné, recebe à 01h45 do dia 22 a seguinte mensagem de Alpoim Calvão, o capitão-tenente fuzileiro que chefiava a operação: "Iniciei o ataque".A Operação Mar Verde iniciava a sua marcha irreversível.