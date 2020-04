Mapa: Guimarães e Famalicão entre os 15 concelhos com mais de 200 casos de covid-19

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 11 de abril e foram anunciados pela DGS a 12 de abril. Contemplam só 80% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)



São já 15 os concelhos em Portugal com mais de 200 casos confirmados de covid-19, sendo que os dados revelados hoje mostram que Famalicão (211) e Guimarães (201) passaram a integrar esta listagem. Loures, com 196, está também muito perto.



Guimarães levou apenas 10 dias a duplicar o número de casos (a 2 de abril tinha 99) e Famalicão 11 (tinha 99 a 1 de abril).





O relatório divulgado este domingo pela Direção Geral de Saúde (DGS) mostra que o número de municípios portugueses com três ou mais casos confirmados manteve-se em 193, o que representa 63% do total.Já o número de concelhos com mais de 100 casos voltou continua a aumentar. São agora 31, o que representa mais de 10% do total, sendo que hoje entrou Viana do Castelo nesta lista.Os três concelhos com mais infetados (Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia) somam agora mais de 2.500 casos positivos, o que representa quase 20% dos municípios que compõem o território nacional. Os municípios com mais casos representam quase metade do total.O relatório da DGS deste domingo mostra que morreram ontem mais 34 pessoas com covid-19, um crescimento de 3% em relação ao dia anterior, e que há 598 novos infetados, elevando o total para 16.585 casos. Um aumento de 3,7%, depois de ontem se ter registado o crescimento mais baixo desde o início do surto (3,3%).