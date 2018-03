Após terem recebido alta clínica, 960 pessoas continuavam internadas, a 19 de Fevereiro, no Serviço Nacional de Saúde (SNS) por não terem para onde ir. Segundo avança o Público este sábado, estes são casos de pessoas que esperam resposta da rede de cuidados continuados ou cujas famílias não têm condições para os receber em casa. A maioria destes casos sociais é de pessoas com mais de 65 anos.

"A cada dia que estão internados, principalmente os idosos, perdem capacidade. Um dia internado corresponde a um mês de fisioterapia de recuperação. Estamos a falar de pessoas que estão, em média, 67 dias internadas. Provavelmente muitas nunca vão recuperar a sua funcionalidade", disse ao jornal o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) Alexandre Lourenço.

Os dados estão incluídos na segunda edição do Barómetro de Internamentos Sociais – uma iniciativa da APAH –, apresentado este sábado em Viseu.

A 16 de Fevereiro, estes casos sociais representavam 6% do total de doentes internados – o que se traduz num aumento relativamente ao primeiro balanço, de 2 de Outubro de 2017, quando os hospitais anunciaram 655 internamentos sociais (4,9%).

"Temos cerca de 21 mil camas no SNS e cerca de 6% estavam ocupadas com casos sociais. No limite é o suficiente para termos um congestionamento no acesso ao internamento e um problema nas urgências. As macas que se vêm nas urgências são situações que requerem internamento", explicou Alexandre Lourenço.

O responsável refere que este não é um problema só de saúde. "Grande parte deste fenómeno é de natureza social e, assim sendo, as situações que aparecem são de doentes em exclusão social para os quais depois do internamento não vamos conseguir uma resposta adequada e segura. É um pouco um círculo vicioso. Temos de encontrar soluções a montante para evitar que estas pessoas tenham necessidade de cuidados hospitalares, para identificar as pessoas que vivem isoladas, os idosos que não têm dinheiro para climatizar as casas ou para comprar medicamentos. Há um trabalho conjunto que tem de ser feito na comunidade", ressalvou o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares.

Além dos custos sociais, estes internamentos traduzem-se numa elevada factura para os hospitais – os mais de 64 mil dias de internamento que os 960 doentes somavam a 19 de Janeiro representavam um custo de 26,3 milhões de euros.