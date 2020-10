Mais de 7 mil visitas para sexo nas prisões portuguesas em 2019

Um total de 7165 visitas conjugais foram concedidas aos reclusos portugueses no ano passado, um aumento de 9,6% face às 6536 de 2018. O balanço consta do Relatório de Atividades dos Serviços Prisionais relativo a 2019, no qual é ainda referido que 1408 presos (há casos de casais com os dois membros na cadeia) tiveram acesso à medida.

