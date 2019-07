A campanha Verão Seguro, que teve início no dia 15 de Junho deste ano, contava já com 403 pedidos de adesão feitos à Policia de Segurança Pública um mês depois, indicam dados facultados pela PSP à SÁBADO. A campanha, sem custos associados, consiste na vigilância das casas que ficam desabitadas durante o período de férias e tem como objetivo "ajudar o cidadão a gozar as férias tranquilamente quando se encontra fora da sua residência habitual".

Verificou-se também que 79% dos pedidos são feitos presencialmente, embora possam ser feitos online através da submissão de um formulário. O pedido de vigilância pode ser feito em todo o território nacional sob jurisdição da GNR ou PSP, de acordo com a área de residência. A SÁBADO pediu os mesmos dados à GNR, mas não obteve resposta.

Segundo a PSP, durante a ausência dos proprietários é feita uma vigilância discreta e as visitas são feitas com regularidade dependendo de um planeamento e execução reservados. Para além das ações de patrulhamento, e dependendo de vários factores, são incluídas outras intervenções que previnam os riscos associados à habitação em causa.

Esta iniciativa parte de uma colaboração entre o Ministério da Administração Interna (MAI), a GNR e a PSP. A campanha termina no dia 15 de setembro.