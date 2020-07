Mais de 20% dos alunos chumbaram no final do ensino secundário

Cerca de 15 mil estudantes, o equivalente a 22,6% dos alunos, chumbaram no final do ensino secundário durante o ano letivo passado. De acordo com o Público, que cita números da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC),este é o valor mais baixo em quase 20 anos.





No início dos anos 2000 este valor era quase o dobro, abrangendo cerca de 33 mil estudantes.