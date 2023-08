Mais de 1.000 bombeiros combatem fogos em Odemira, Cinfães e Leiria

Mais de 1.000 bombeiros combatiam ao início da manhã desta terça-feira os três incêndios em curso mais significativos para as autoridades, em Odemira, Cinfães e Leiria, segundo a proteção civil.







LUÍS FORRA/LUSA

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que começou em São Teotónio (Odemira), no sábado, e que já obrigou deslocação preventiva de cerca de 1.400 pessoas é o que mais meios mobilizava pelas 07h30, com um total de 841 operacionais, apoiados por 284 viaturas.Este incêndio, no distrito de Beja, obrigou a evacuar 19 pequenas povoações, a maioria no concelho de Odemira e uma no de Monchique, além do Parque de Campismo de São Miguel. No concelho de Odemira foram evacuadas quatro unidades turísticas.O fogo, numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, e já entrou por algumas vezes no Algarve, tendo na segunda-feira à tarde rodeado Odeceixe, no concelho de Aljezur, distrito de Faro.Este fogo levou a Câmara de Odemira a ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos desde as 14h30 de domingo.Segundo a informação disponibilizada no site da ANEPC, depois do incêndio de Odemira, o fogo que eclodiu na segunda-feira à tarde na localidade de Arrabal, em Leiria, e obrigou ao corte da A1 era o que mais meios mobilizava pelas 07h30, com um total de 138 operacionais, apoiados por 43 viaturas.Depois deste incêndio, é igualmente considerado significativo para as autoridades o fogo que deflagrou na tarde de segunda-feira em São Cristóvão de Nogueira, no concelho de Cinfães, distrito de Viseu. Pelas 07h30, mobilizava ainda 62 operacionais, apoiados por 17 viaturas.O fogo que tinha deflagrado na localidade de Caranguejeira, em Leiria, está já em resolução, mas pelas 07h30 mantinham-se no local 230 operacionais, apoiados por 68 viaturas. Este incêndio eclodiu perto das 14h de segunda-feira, à mesma hora do de Arrabal, também no concelho de Leiria.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), cerca de 120 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve estão hoje em perigo máximo de incêndio.Na segunda-feira, o ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, afirmou que "para já" não vai ser declarada a situação de alerta devido aos incêndios rurais, tendo em conta a resposta do dispositivo ao combate e as condições meteorológicas.Desde o início do ano, as mais de 5.655 ocorrências de fogo já afetaram 24.914 hectares de espaços rurais.