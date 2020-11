Mais 5.444 casos e 67 mortes por covid-19 em Portugal

Portugal registou mais 5.444 casos e 67 vítimas mortais por covid-19 nas últimas 24 horas. Desde março, foram diagnosticados 285.838 casos de infeção pelo novo coronavírus, refere o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).O número total de óbitos chegou aos 4.276.Há no País 199.446 recuperados da doença, com um aumento de 5.502 nas últimas 24 horas.Nos internamentos, Portugal registou desde ontem mais 16 doentes internados, num total de 3.208. Destes, 526 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, mais 10 que no dia anterior.

A pandemia de covid-19 já fez pelo menos 1.433.378 mortos em todo o mundo. Mais de 60.970.250 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus.