OS DESENTENDIMENTOS NA OPOSIÇÃO…



… E UMA DIREITA QUE PARECE QUERER ENTENDER-SE

A perda da maioria do PSD na Madeira – a primeira em 43 anos – até poderia ter aberto caminho a uma espécie de geringonça à Madeira (menos à esquerda, mais mista, com toda a oposição coligada).O próprio Paulo Cafôfo fez essa sugestão no discurso de domingo, 22. O cabeça de lista do PS conseguiu um resultado histórico para os socialistas, que passaram de cinco para 14 deputados regionais. E, se juntasse toda a oposição, dos comunistas aos centristas, conseguiria a presidência do Governo regional.Então, porque é que não aconteceu até agora?Quem já trabalhou com Paulo Cafôfo, e entretanto se afastou, reconhece que o projeto que o antigo professor iniciou não é de um homem só, mas de um grupo restrito onde se inclui, por exemplo, o seu antigo chefe de gabinete, Miguel Iglésias.O grupo começou a formar-se no Laboratório de Ideias do PS, ainda no tempo de António José Seguro. E foi crescendo até ao ponto de conseguirem eleger o presidente da câmara do Funchal (um inédito, numa autarquia sempre laranja), conseguirem apontar os candidatos (com nomes próximos e afastando a eurodeputada Liliana Rodrigues) às últimas europeias (apesar de o líder do PS regional ser outro, Emanuel Câmara) e conseguirem a nomeação de Cafôfo ( anunciado por Carlos César no último congresso socialista, em 2018) para candidato à presidência do Governo Regional Não conseguindo tirar o cargo ao PSD, Cafôfo (entidade única) provou ser uma incrível máquina de campanha – mas não está sozinho: as decisões, o modo de comunicar aos eleitores, dizem os detratores, é pensada por este pequeno grupo, que conseguiu ficar a apenas 5 mil votos (e dois deputados regionais) do PSD.Há seis anos, o professor de História, Paulo Cafôfo, era a esperança para a quase totalidade da oposição ao regime de Alberto João Jardim. Tanto que, nas autárquicas de 2013, se apresentou como independente pelo PS numa lista que agregava ao todo seis partidos (incluindo Bloco, Nova Demoracia, MPT, Partido Trabalhista e PAN). A sua capacidade "natural para aglutinar", como a SÁBADO ouviu de um membro dessas listas, conquistou todos esses apoiantes.Só que no dia a dia do governo da Câmara, o agora presidente Paulo Cafôfo desiludiu, não foi capaz de manter essa união ou fazer uso da sua "capacidade de fazer pontes", como o próprio se definiu na RTP. E, mesmo repetindo uma coligação nas autárquicas de 2017 (agora com Juntos pelo Povo, Partido Democrático Republicano e Nós Cidadãos!), acabaria por gerar também incompatibilidades – e aí está o motivo por que a geringonça com toda a oposição é difícil, se não impossível. Os detratores e críticos de Cafôfo conseguirão pôr as diferenças para trás das costas para conseguir uma coligação?"Foi uma desilusão", confessava à SÁBADO ainda antes das regionais de dia 22, o seu antigo vereador Gil Canha: "Não fui só eu, um grupo de que eu fazia parte durante quase 30 anos fez frente ao Dr. Alberto Joao Jardim, acreditámos que Cafôfo poderia liderar essa mudança e foi uma desilusão completa, em todos os sentidos." Canha, tal como a SÁBADO já escreveu , saiu ao fim de poucos meses e com vários episódios de desentendimentos com Cafôfo, que acusa de se ter subordinado ao "lóbi do betão"."Ele derrubou, com a nossa ajuda, o jardinismo e ficou deslumbrado porque é narcisista", acusou Canha. "E a gente combateu os vícios do jardinismo por um valor mais alto, da comunidade da Madeira, de abertura do regime. Manteve-se tudo com o mandato de Cafôfo [no Funchal], mas para pior." Um dos exemplos dados pelo antigo vereador e deputado regional é a contratação de famílias do PS, tal como a SÁBADO noticiou em abril Com os seus discursos na primeira pessoa, a referência "ao meu projeto" os antigos aliados foram-se apercebendo, tal como descreveu à SÁBADO um deles, que Cafôfo "é um pouco centrado nele próprio". Em outubro de 2018, seria o JPP a bater com a porta na câmara do Funchal, também com acusações de "calculada partidarização e personificação".Ainda no domingo, Cafôfo lançou o repto à oposição para pensarem uma solução de governo alternativa à esperada coligação PSD/CDS. "Estou disponível para fazer uma coligação com todos os partidos da oposição."Na terça-feira, o Juntos Pelo Povo (a quarta força política mais votada, com 5,5% e três deputados) revelou ao Jornal da Madeira que não tem "pressa" para lhe responder. Primeiro, vai ouvir os militantes – e o povo, lá está, num inquérito online. "Mas nós não temos pressa para ir para qualquer finalidade", disse o dirigente Élvio Sousa.Já nesta quarta-feira, 22, depois da reunião do secretariado nacional da véspera, o partido emitiu um comunicado de apenas uma página e que, em quatro pontos, reconhece o desejo de mudança com "a concentração de votos na força política que, aparentemente e na leitura do eleitorado, apresentava maior probabilidade de eleição de uma maioria parlamentar" (o PS) e "encetar um novo ciclo político para a Região Autónoma da Madeira".Contudo, o resto do comunicado do JPP envia recados, sem nunca se comprometer: o partido rejeita para já "uma decisão precipitada nas costas dos cidadãos" e que embarque "pelo entusiasmo de terceiros". O discurso do secretário-geral da JPP, Élvio Sousa, sabe a SÁBADO, é que o PSD é "o inimigo", mas não exclui coligação com o PS.Por enquanto, Cafôfo fica a marinar.Na noite de domingo, 22, quando a perda de maioria para o PSD/Madeira se confirmou, Miguel Albuquerque apontou logo a uma solução com o CDS: "Será um governo de coligação", disse o presidente do Governo Regional da Madeira. "Vamos falar, mas a manifestação de vontade foi já revelada, quer por mim quer por ele".Ele é Rui Barreto, o líder do CDS regional, que com os quatro deputados que mantém no grupo parlamentar (perdeu outros quatro e quase 9 mil eleitores) e é a muleta que permitirá a Albuquerque manter-se no governo. Ao que aapurou junto de fonte social-democrata, até antes da ida às urnas, Albuquerque e Barreto tiveram "conversas muito pontuais sobre o futuro do governo".Não sendo próximos, os dois mantém uma relação de cordialidade.O caderno de encargos de Barreto – que leva o programa apresentado pelo CDS como bíblia para as negociações: entendimentos fiscais, alteração da gestão no setor da saúde, um terceiro operador na linha aérea, mais formação profissional – poderá incluir a secretaria regional da Saúde (ou da agricultura, como também circula no arquipélago), eventualmente a presidência da assembleia regional (para o número 2 do CDS, José Manuel Rodrigues). E talvez uma secretaria regional ou a vice-presidência do governo para si, diz fonte social-democrata.Para o advogado Baltasar Aguiar, opositor ao jardinismo e filho do fundador do CDS/Madeira, este "PSD tem uma liderança diferente da de Jardim", pelo que os centristas não podem argumentar que sempre foram oposição e não podem agora juntar-se "à força totalitária": "Esta aliança do CDS com o PSD faz sentido."Se Barreto manifesta esta abertura ao PSD, José Manuel Rodrigues sempre se se disse disponível para uma coligação com o vencedor das eleições (fosse ele o PSD ou o PS). E, na verdade, ao Público, em julho, o próprio Barreto parecia não fechar a porta ao PS: "Será sim, necessário um maior esforço de aproximação".Logo após as eleições, Rodrigues (que liderou o CDS regional até ao ano passado, mas mantém-se como presidente) brincava na TSF: "O CDS é o noivo mais pretendido da noite." Agora só tem de escolher com quem casar – e assinar o acordo pré-nupcial.