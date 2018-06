A principal empresa de extracção e exportação de madeira da floresta tropical da República Democrática do Congo, detida por três luso-angolanos, está a operar ilegalmente em 90% das suas explorações. A denúncia é feita pela organização não-governamental GlobalWitness, que revela que essa madeira entra na Europa maioritariamente por Portugal e França.

De acordo com o relatório "Total System Failure", divulgado esta terça-feira, a Norsudtimber, que explora mais de 40 mil quilómetros quadrados de floresta tropical, tem três luso-angolanos entre os principais beneficiários – os irmãos José Albano Trindade, João Manuel Trindade e Alberto Pedro Maia Trindade. No entanto, está sediada legalmente no Liechnstein.

No relatório é descrito que três empresas portuguesas poderão ter adquirido madeira à Norsudtimber sem cumprir a verificação devida por lei. Essas empresas têm vendido, nos últimos anos, material e serviços ao Estado português.

As acusações que recaem sobre as três empresas – que operam no Congo como subsidiárias da Norsudtimber (a Sodefor, Forabola e La Forestière du Lac) – incluem a falta de planos de gestão e o corte de árvores fora das áreas concessionadas. As empresas – responsáveis por 20 concessões, das quais pelo menos 18 foram assinadas por algum dos portugueses – negam qualquer ilegalidade. Contudo, já foram alvo de uma investigação em 2007, pela Greenpeace.

Agora, um novo relatório volta a acusar estas empresas. Entre as acusações está a não implementação de planos de gestão a 25 anos dentro dos prazos legais, a actuação fora do perímetro autorizado e ainda a suspensão da exploração por pelo menos dois anos.

Entre 2013 e 2017, do total da exploração da Norsudtimber, 78% foram exportados para a China e 11% para a Europa – onde a maioria entrou por Portugal e França. A organização não-governamental critica a forma como os estados lidam com a questão, ao falharem na fiscalização do comércio de madeira ilegal proibida na União Europeia.