"Mais indiciam os autos que tais mercadorias [artigos de mesa em porcelana] foram, ao que tudo faz suspeitar, com o conhecimento e sob instruções da Loja do Gato Preto, Artesanato e Decoração, Lda, transportadas de portos na República Popular da China para o porto de Klang, na Malásia, onde a mesma foi reexpedida para Portugal, acompanhada de documentação destinada a fazer crer às autoridades aduaneiras nacionais de que tais produtos eram originários desse país e não da República Popular da China."





Esta é uma das justificações que consta no mandado do Ministério Público (MP) que justificou, em junho de 2017, a operação de busca e apreensão (e também a quebra do sigilo fiscal) da popular empresa portuguesa com sede em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras.