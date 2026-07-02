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Rui Tavares: "Ao contrário do Roberto Martínez, acredito em mudar os pontas de lança e era um bom momento para sair"

Marta Rodrigues 07:00
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O coporta-voz do Livre avança à SÁBADO que se afasta do cargo com vista ao planeamento estratégico do partido a médio e longo do prazo.

Rui Tavares  da coliderança do Livre, na semana passada. Isabel Mendes Lopes, atual coporta-voz, ocupa o primeiro lugar da lista na candidatura às eleições internas – que decorrerão durante o congresso do partido, de 10 a 12 de julho –, acompanhada por Jorge Pinto, ex-candidato presidencial. O colíder cessante recua a número 3, procurando um “papel estratégico” de “comunicação e formação de lideranças”. À SÁBADO, adianta que o partido pretende trazer para o País uma “nova política”, que reforce o Estado Social e que vá contra a “agressividade” e o “egoísmo” que observa.  

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