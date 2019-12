As difíceis condições atmosféricas provocadas pela Depressão Elsa levaram à suspensão das ligaçoes fluviais entre Lisboa e a Margem Sul.De acordo com as empresas de transportes que asseguram o serviço, não é possível prever quando vai ser retomado o serviço que liga Seixal e a Barreiro ao Terreiro do Paço e ao Cais do Sodré.