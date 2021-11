Lei contra enriquecimento injustificado: 'É um grande progresso'

O combate ao crime de colarinho branco entra numa nova fase, juridicamente falando. A proposta de diploma sobre o enriquecimento injustificado, aprovada na especialidade na terça-feira passada (dia 16) irá a votação global nesta sexta (dia 18). Se avançar, "é um grande progresso pelas penas agravadas [até cinco anos de prisão]", comenta à SÁBADO João Paulo Batalha, consultor em políticas anticorrupção. Aplicar-se-á aos titulares de cargos públicos, em caso de incumprimento.



Durante o exercício do cargo, os titulares têm de inserir nas suas declarações de rendimentos eventuais acréscimos de património, num determinado patamar: a partir de 50 vezes o salário mínimo, ou seja, de 33.250 euros para cima. "A omissão passará a ser criminalizada. Ficamos com mecanismos legais mais eficientes", aplaude o especialista. Mas "a questão é se vamos querer usá-los..." Quer dizer que o problema não será a falta de lei, mas a aplicação da mesma. E reforça: "É a segunda metade da equação que tem de funcionar."

Entidade para a Transparência só no papel

Para já, funciona mal, critica João Paulo Batalha. Em 2019 foi aprovada uma lei para criar a Entidade para a Transparência, organismo fiscalizador na dependência do Tribunal Constitucional (TC), que ainda não saiu do papel por questões logísticas. A sede ficará próxima da Universidade de Coimbra, no Palácio dos Grilos do século XVIII. Problema: são necessárias obras de reabilitação. Mais um problema: agilizar o processo das mesmas.