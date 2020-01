A JSD Lisboa renovou com a Comunidade Vida e Paz o projeto BORA - Busca Organizada de Roupa e Alimentos, onde foram organizados em 2019 uma recolha permanente de roupa e alimentos na sede distrital dos jotas. Os bens recolhidos são então distribuidos pela rua, que chegam em média a 450 sem-abrigo por dia.A renovação da parceria, assinada no passado dia 18 de dezembro de 2019, estende o projeto para 2021. Para o deputado Alexandre Poço, atualmente presidente da JSD Distrital de Lisboa, o novo acordo "é um sinal de confiança na JSD e de reconhecimento da utilidade e da mais-valia de uma iniciativa como esta".A iniciativa, baptizada de Busca Organizada de Roupas e Alimentos (BORA) , pretende "ajudar permanentemente quem precisa com urgência de bens essenciais, através da parceria com uma organização de reconhecido mérito e trabalho social, como é o caso da Comunidade Vida e Paz", explicou Poço em fevereiro de 2018, quando a parceria foi estabelecida pela primeira vez.Para 2020, os moldes de funcionamento da parceria continuarão os mesmo: recolha contínua na sede, entregas regulares à Comunidade por parte da JSD Distrital de Lisboa.