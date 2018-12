O agressor está em fuga. Este e a vítima conheciam-se, mas as motivações que levaram ao esfaqueamento da última ainda não são conhecidas.

Um jovem de 22 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma agressão com arma branca, em Areosa, Viana do Castelo, sendo o agressor procurado pelas forças policiais, disse o segundo comandante da PSP local.



A vítima e o agressor conheciam-se, mas as motivações que levaram à agressão são ainda desconhecidas.



Raul Curva disse serem ainda desconhecidas as causas que estiveram na origem da agressão, bem como a identidade do suspeito que se encontra em fuga.



O segundo comandante da PSP de Viana do Castelo adiantou que a vítima, de 22 anos, é residente naquela freguesia urbana de Viana do Castelo.



Fonte dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo acrescentou que o jovem, que se encontrava em estado grave mas acabou por morrer, foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.



A mesma fonte referiu que o alerta às autoridades foi dado cerca das 18h09. A agressão ocorreu na Travessa do Pico, em Areosa.



No local está a PJ de Braga. Ao mesmo local compareceram os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, com um veículo e dois operacionais, a Viatura de Emergência Médica (VMER) e a PSP.