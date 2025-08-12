Sábado – Pense por si

Jovem dá à luz na rua com ajuda dos pais

12 de agosto de 2025
Ligou para a Saúde 24 quando começou a sentir as contrações, mas em vez de enviarem uma ambulância, pediram-lhe para ir de carro.

As contrações começaram pouco depois das nove da manhã desta segunda-feira. Às 10h30, Soraia, de 28 anos, foi ajudada pelos pais e deu à luz em plena rua, no passeio, no Carregado. A mulher é doente de risco, por já não ter um rim. Estava grávida de 40 semanas e cinco dias e tinha ido à pastelaria com os pais, quando começou a ter as contrações.

Leia o artigo na íntegra no

