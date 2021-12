Empresa do IVAucher vai receber menos do que os 5 milhões do contrato

A expressão está na cláusula quinta do contrato assinado entre o Estado e a PagaAqui, hoje Saltpay Portugal: "o montante global máximo" a pagar pela montagem e gestão do programa IVAucher é de pouco mais de 5,6 milhões de euros. Mas esse teto máximo não será alcançado, estima João Barros.



Há dois motivos para isso, segundo o CEO da Saltpay Portugal nesta entrevista à SÁBADO, uma empresa que surgiu da aquisição pela Saltpay da portuguesa PagaAqui, criada em 2014 pelo próprio João Barros e que é neste momento responsável, por exemplo, pelos terminais de pagamento do Andante e de outros passes nos transportes da área metropolitana do Porto.



Por um lado, concorreram um custo para as transações "muito abaixo do custo previsto para atingir os 5 milhões". E, por outro, "o Governo tinha previsto cerca de [80] milhões de incentivo e só atingiu a meta de 84 ou 85%" desse valor.