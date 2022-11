Jerónimo de Sousa despede-se: 'Sabemos que o caminho é duro'

Jerónimo de Sousa aponta o dedo à viragem à direita ao PS, vê os perigos das "campanhas de deturpação" das posições do PCP e assume "insuficiências e atrasos" na forma como partido tem funcionado. Mas sai com uma mensagem de esperança.

Jerónimo de Sousa subiu ao palco pela última vez como secretário-geral do PCP, este sábado, no Pavilhão Alto do Moinho, em Corroios. Chegou ao púlpito com um longo e entusiasmo aplauso de uma sala cheia de comunistas que veem assim o partido avançar para uma nova fase, com a subida à liderança de Paulo Raimundo, numa Conferência Nacional cujo título é todo um programa "tomar a iniciativa, reforçar o partido, responder às novas exigências".