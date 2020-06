Já foi identificado o autor de incêndio em Aljezur, no Algarve

A GNR já identificou o alegado autor do incêndio de Aljezur que se iniciou pouco antes das 13h00 desta sexta-feira e que chegou a ser combatido por mais de 400 bombeiros. Incêndio foi dado como dominado este sábado de manhã. O homem de 44 anos estava a realizar "trabalhos de gestão de combustível, com recurso a uma motorroçadora, quando o equipamento entrou em sobreaquecimento após três horas de utilização, provocando a emissão de fagulhas provenientes do escape, dando-se início ao incêndio", de acordo com o comunicado enviado pelos militares.





Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Portimão.

O homem, que trabalhava sozinho, deu o alerta às autoridades e "ainda tentou extinguir o fogo com recurso a uma mangueira", mas não conseguiu. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Lagos, informa a GNR. Suspeito foi identificado pelo

A GNR indica, no comunicado, que a grande maioria dos incêndios registados no último ano teve origem na realização de trabalhos de gestão de combustível, queimadas e queimas de sobrantes de exploração, pelo que a GNR alerta para que se evitem comportamentos de risco nos espaços florestais e agrícolas.

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Aljezur, no Algarve, foi dado como dominado às 09:10 de hoje, anunciou o segundo comandante, Abel Gomes, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



Os operacionais que estiveram no teatro de operações "foram incansáveis", o que permitiu dominar o incêndio no período da manhã, afirmou o segundo comandante, Abel Gomes, em conferência de imprensa em Budens, Vila do Bispo.