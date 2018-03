O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) manteve o aviso laranja em sete das nove ilhas dos Açores devido à chamada depressão Gisele, prevendo vento e agitação marítima acima do comum."O IPMA mantém o alerta de nível laranja referente a vento e agitação marítima para os grupos ocidental e central para as próximas horas. Em relação ao grupo oriental mantemos em vigor o nível amarelo referente a vento e agitação marítima", indica a meteorologista Patrícia Navarro.A depressão Gisele, às 12:00 de hoje, encontrava-se a norte do arquipélago dos Açores "com deslocamento para leste e nordeste", precisou Patrícia Navarro.O aviso laranja, segundo mais grave de uma escala de quatro, está então activo nos Açores para os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial).Na segunda-feira, o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu um alerta a recomendar que sejam tomadas medidas de auto-protecção, como a consolidação de telhados, portas e janelas ou ainda o reforço das amarrações das embarcações ou mudança dos barcos para local seguro.A Protecção Civil dos Açores pede ainda que sejam guardados os objectos soltos de jardim, alertando que mesmo os leves podem ser projectados pelo vento forte e causar grandes prejuízos materiais e até acidentes pessoais graves.Aos automobilistas é recomendado especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas e são desaconselhadas actividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar.