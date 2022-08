Investigação SÁBADO. Burla em clínicas dentárias deixou um rasto de dívidas

Ainda lhe é difícil falar sobre tudo isto. A soluçar e a tentar controlar a respiração, Amélia Martins não esconde a dificuldade em recordar o pesadelo que tem vivido, “Ufa! Calma! Eu nem sei explicar o que me aconteceu, era tudo muito rápido, era feito ali na hora, sem nos deixarem pensar”, refere à SÁBADO Amélia, apenas mais uma entre muitas outras utentes das clínicas LusoSmile que pagaram na totalidade tratamentos dentários que nunca chegaram a realizar. Ao todo são cinco clínicas que deixaram endividadas centenas de pessoas que a Investigação SÁBADO foi encontrar de norte a sul do País. Segundo os lesados, as clínicas exigiam que os utentes contraíssem empréstimos. Os contratos, feitos em tempo recorde, eram redigidos na própria clínica, que decidia com que bancos eram feitos esses mesmos empréstimos, “Disseram-nos que só trabalhavam com crédito, preparavam tudo e só tínhamos que assinar. Eles recebiam o dinheiro e eu ficava a pagar ao banco durante sessenta meses, cento e vinte euros”, diz Manuel Martins, marido de Amélia, ainda incrédulo com tudo o que aconteceu.