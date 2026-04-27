Iniciativa Liberal alerta para "inaceitável" sobrelotação da prisão de Braga

Rui Rocha apontou que a lotação prevista é de cerca de 90 reclusos, mas disse ser recorrente que ali estejam 140 ou 150.

O vereador da Iniciativa Liberal na Câmara de Braga, Rui Rocha, alertou hoje para a "absolutamente inaceitável" sobrelotação do Estabelecimento Prisional da cidade, sublinhando que a situação é praticamente de rutura.



Rui Rocha Lusa

Falando na reunião quinzenal do executivo, Rui Rocha apontou que a lotação prevista é de cerca de 90 reclusos, mas disse ser recorrente que ali estejam 140 ou 150.

Acrescentou que "chegará a haver" 180.

A isto, juntou a alegada escassez de guardas prisionais, podendo "haver momentos" em que haverá apenas dois disponíveis.

"É uma situação absolutamente inaceitável", referiu, apelando ao presidente da câmara para fazer "pressão política" para a resolução do problema.

Na resposta, e em declarações aos jornalistas, o presidente da câmara João Rodrigues (eleito pela coligação PSD/CDS-PP-PPM) disse que a sobrelotação da prisão é um problema de décadas e revelou haver "vontade" do Governo de criar "um grande centro prisional" para servir Braga, Guimarães e Braga.

No entanto, e apesar de se manifestar preocupado com o problema, considerou que aquele "não parece ser o investimento mais prioritário para Braga neste momento".

Disse mesmo que este "deve ser o décimo assunto, ou o vigésimo assunto, mais importante" da reunião de câmara de hoje.

"Cá em Braga, muito honestamente, não me parece que seja a nossa prioridade. Não é essa a minha prioridade, pelo menos", apontando as novas instalações da GNR e da PSP como dossiês "muito mais prioritários".

Em fevereiro, numa resposta à Lusa, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais reconheceu a sobrelotação da cadeia de Braga.