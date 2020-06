Infarmed recolhe testes de anticorpos à Covid-19 após dois falsos negativos

O Infarmed informou esta quarta-feira que procedeu à recolha e suspensão de um tipo de testes rápidos de anticorpos à Covid-19 após se terem verificado dois resultados falsos negativos em Portugal.

Numa nota na sua página, a Autoridade Nacional do Medicamento anunciou que está a efetuar a recolha voluntária de um lote de testes "Tell Me Fast Rapid Diagnostic Test Coronavirus (COVID-19) IgG/IgM Antibody Test (S/P/WB)", do fabricante Biocant Diagnostics Inc.

Este justificou que os incidentes aconteceram por este lote "fazer parte da produção inicial do teste" e, por isso, "não incluir as melhorias entretanto introduzidas para aumentar a sua sensibilidade e especificidade para a deteção de baixos níveis de anticorpos IgG".

O Infarmed informa ainda que "os testes de diagnóstico laboratorial para SARS-CoV-2, incluindo os testes rápidos, só podem ser realizados por laboratórios hospitalares ou outros com biossegurança de nível 2, e em unidades prestadoras de cuidados de saúde".

"A informação sobre o desempenho clínico dos testes rápidos de anticorpos é ainda limitada. Por outro lado, sendo testes de deteção da resposta imunológica, não estão recomendados para o diagnóstico de novos casos de COVID-19, uma vez que, quando interpretados isoladamente, não excluiem a possibilidade de a pessoa estar infetada. Apesar da sua limitada utilidade clínica, estes testes podem ser utilizados em estudos de investigação", refere a mesma nota da Autoridade Nacional do Medicamento.