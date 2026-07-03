Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Indemnização a Sócrates: “É duvidoso que se consiga atribuir ao Estado responsabilidades por uma violação que ninguém sabe quem provocou”

Francisco Máximo Gaié 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica, discorda da decisão do tribunal que condenou o Estado português a pagar 15 mil euros a José Sócrates por violação de segredos de justiça.

A vitória de José Sócrates na ação que colocou contra o Estado “só é histórica no sentido em que o ex-primeiro-ministro gosta de contar histórias”. Quem o afirma é o vice-presidente da Frente Cívica João Paulo Batalha. “Dizer que isto é uma grande vitória pessoal para o ex-governante e que o Estado é condenado é uma narrativa que não resiste à própria leitura da sentença”, acrescenta.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Indemnização a Sócrates: “É duvidoso que se consiga atribuir ao Estado responsabilidades por uma violação que ninguém sabe quem provocou”