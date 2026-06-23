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Como Sócrates e a Operação Marquês estão a mudar a Justiça

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23 de junho de 2026 às 23:00
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A exposição mediática das atribulações do caso que tem como principal arguido o ex-primeiro-ministro já motivou uma primeira reforma das leis processuais penais - e vêm mais mudanças a caminho.

Quando ensina a cadeira de Grandes Processos da História, do curso de Doutoramento em Ciências Criminais na Universidade do Minho, Mário Monte leva advogados, procuradores e até polícias à sala de aula para ajudar na autópsia de processos marcantes. No próximo ano letivo haverá dois casos novos no currículo: o processo principal do BES/GES, em particular a decisão de , doente com Alzheimer, a cumprir pena efetiva (“uma decisão muito interessante do ponto de vista jurídico”) e a Operação Marquês.

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