Incidência acima dos 240 leva DGS a alterar matriz de risco

Pela primeira vez desde a sua criação, no início de março, Portugal ultrapassou os limites de incidência da matriz de risco que dita o desconfinamento, registando mais de 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. A incidência desta quarta-feira em território nacional foi de 247,3 casos por 100 mil habitantes, quando há dois dias estava nos 224,6.



O índice de transmissibilidade do vírus também subiu, mas a menor ritmo: o R(t) da covid-19 é agora de 1,20, mais uma décima do que havia sido registado na segunda-feira e um novo máximo desde janeiro deste ano.







Este é também o maior valor da incidência desde que existe matriz de risco, o que levou a DGS a alterar os limite do gráfico para um modelo semelhante ao que já é utilizado pelo INSA no seu relatório semanal para regiões, uma vez que Algarve e Lisboa e Vale do Tejo já haviam ultrapassado este limite de 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.