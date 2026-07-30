Incêndios: Vale das Fontes em Vinhais confinada e plano de emergência ativado em Mirandela

Em Mirandela foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que prevê a "adoção de medidas necessárias à proteção de pessoas, bens, animais, ambiente e património".

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

Os moradores da aldeia de Vale das Fontes, no concelho de Vinhais, estão a ser confinados no pavilhão da junta de freguesia, devido ao fogo se ter propagado rapidamente, adiantou o autarca da localidade.



O incêndio já afetou várias localidades Nuno Alfarrobinha

Segundo Carlos Fornos, os habitantes tiveram que deixar as habitações, porque o incêndio está "muito próximo" das casas e, por salvaguarda, foram confinados no pavilhão da junta de freguesia.

As chamas que entraram no concelho de Vinhais, por Vale das Fontes, são uma das frentes ativas do incêndio que lavra nos concelhos de Valpaços, em Vila Real, e Mirandela, em Bragança.

Ao final da tarde desta quinta-feira, o município de Mirandela, num comunicado enviado à Lusa, informou que foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que prevê a "adoção de medidas necessárias à proteção de pessoas, bens, animais, ambiente e património".

O município revelou ainda que o incêndio já afetou várias localidades, Aguieiras (14 quilómetros quadrados de área territorial), Bouça, (11 quilómetros quadrados), Vale das Telhas, (15 quilómetros quadrados), Fradizela, 14 (quilómetros quadrados), e São Pedro Velho, 23 (quilómetros quadrados).

O incêndio continua a lavrar com intensidade, tendo obrigado a confinar também os habitantes de Soutilha, neste concelho, adiantou fonte da GNR.

Nos três concelhos, Valpaços, Mirandela e Vinhais estão no combate às chamas cerca de 800 operacionais.