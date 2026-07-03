Incêndios: A25 cortada ao trânsito entre Vouzela e o nó de Reigoso

O corte ao trânsito, em ambos os sentidos, ocorreu pelas 19:20 e não há previsão para a sua reabertura.

Edição de 30 de junho a 6 de julho

A Autoestrada 25 (A25) que liga Viseu e Aveiro está cortada desde as 19:20 entre os nós de Vouzela e de Reigoso, disse à agência Lusa fonte da GNR de Viseu.



Parte da A25 está cortada ao trânsito Paulo Novais/Lusa

A A25 está cortada entre o nó de Vouzela/São Pedro do Sul e o nó de Reigoso, concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, devido ao incêndio que teve início na quinta-feira em Vouzela.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), o corte ao trânsito, em ambos os sentidos, ocorreu pelas 19:20 e não há previsão para a sua reabertura.

Em alternativa, a GNR indicou a circulação automóvel pela Estrada Nacional 333 (EN333), uma via que liga Oliveira de Frades e Vouzela, com ligação depois à EN16.

O incêndio teve início às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, Vouzela, e já se propagou aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.

Este incêndio já provocou duas vítimas ligeiras, dois bombeiros voluntários, devido ao fumo nos olhos, um da corporação de São Pedro do Sul e outra da de Vouzela.

Pelas 20:30, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 1.138 operacionais no terreno, apoiados por 377 veículos e cinco meios aéreos.