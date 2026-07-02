Incêndio no concelho do Montijo já está dominado

Fogo ainda mobiliza ainda 125 operacionais, apoiados por 41 viaturas e quatro meios aéreos.

Edição de 30 de junho a 6 de julho

O incêndio que deflagrou pouco depois das 13h00 numa zona de povoamento misto, de eucaliptal e pasto, em Canha, no concelho do Montijo, já estava pelas 17h00 em resolução, de acordo com a Proteção Civil.



Incêndio no Montijo CMTV

Segundo a informação disponível pelas 17h10 no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o fogo já está dominado, mas mobiliza ainda 125 operacionais, apoiados por 41 viaturas e quatro meios aéreos.

Anteriormente, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 13:19.

Pelas 15h00, o fogo estava a ser combatido por 131 operacionais de diversas corporações de bombeiros do distrito de Setúbal, apoiados por 40 veículos e quatro meios aéreos.