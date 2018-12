Incêndio em prédio de habitação no Martim Moniz

Ainda não há informação sobre pessoas desalojadas.

Um incêndio num edifício de habitação na Praça do Martim Moniz, em Lisboa, danificou pelo menos um andar do prédio, segundo os bombeiros, que ainda não têm informação sobre se há pessoas desalojadas.



De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), o alerta para o incêndio foi dado cerca das 07:15 pelo proprietário da habitação.



No local, pelas 07:50, estavam 17 elementos do RSB, apoiados por cinco viaturas.



A mesma fonte disse também que o incêndio já estava considerado extinto.



A Lusa contactou a Polícia Municipal para saber se o trânsito foi ou não cortado no local, mas a fonte remeteu toda a informação sobre o assunto para a Câmara Municipal de Lisboa.