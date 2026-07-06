Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Incêndio deflagra em loja de produtos chineses em Carnaxide sem causar feridos

Lusa 07:12
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Foram mobilizados mais de 40 operacionais.

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira de madrugada numa loja em Carnaxide, Oeiras, sem causar vitimas, encontrando-se às 06:30 ativo e a mobilizar mais de 40 operacionais, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Bombeiros forma chamados ao local
Bombeiros forma chamados ao local Nuno Alfarrobinha

Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa adiantou que o alerta para o incêndio, que deflagrou na loja com produtos chineses localizada na Rua Ernesto Silva, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, foi dado às 05:09.

Às 06:40 estavam no local 41 operacionais, de várias corporações de Bombeiros, com o apoio de 15 veículos.

Tópicos Incêndio Bombeiro Incêndios Resposta de emergência Lisboa Oeiras Ernesto Silva
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Incêndio deflagra em loja de produtos chineses em Carnaxide sem causar feridos