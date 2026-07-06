Incêndio deflagra em loja de produtos chineses em Carnaxide sem causar feridos

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Bruno Faria Lopes
Foram mobilizados mais de 40 operacionais.
Um incêndio deflagrou esta segunda-feira de madrugada numa loja em Carnaxide, Oeiras, sem causar vitimas, encontrando-se às 06:30 ativo e a mobilizar mais de 40 operacionais, disse à Lusa fonte da proteção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa adiantou que o alerta para o incêndio, que deflagrou na loja com produtos chineses localizada na Rua Ernesto Silva, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, foi dado às 05:09.
Às 06:40 estavam no local 41 operacionais, de várias corporações de Bombeiros, com o apoio de 15 veículos.