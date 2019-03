Incêndio combatido por mais de 100 bombeiros ameaça habitações em Vila Verde

Cerca de 120 bombeiros estão a combater um incêndio de grandes dimensões no Onte do Castelo, em Barbudo, Vila Verde, este domingo. O alerta foi dado às 16h34 e as chamas acabaram por se propagar rapidamente.

As causas do incêndio não estão apuradas e nesta altura as chamas ameaçam algumas das habitações. Estão a ser mobilizados mais meios juntos de corporações do distrito de Braga para atacar o fogo.