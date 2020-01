freitas santos alcidesHá 42 segundos

Isto tem solução basta votar em Andrés Venturas, o PS está ao serviço do seu ego nunca de Portugal sociedade ,povo vive só para os interesses partidários essa é a realidade eu voto quem defende Portugal fantoches na politica já temos demasiados. Mais nada aqueles que votam na filiação partidária que se aguentem tarde ou cedo comem do seu próprio veneno tudo porque toda gente sabe,quem governou o país foi PS e o PSD ,como tal corrupção por todo o lado justiça ? só para pé descalço ,bancos desfalcados alguns condenados porém nem na cadeia entram,de recurso em recurso e muitas das vezes prescreveu,uma enorme divída em cima do povo muita dessa divida é da corrupção o das selfies? vive para maquinas fotográficas assim vai o país acorda povo que apareça muitos Andrés Venturas pois é o único que querem abater pois eles não conseguem viver ser a corrupção .