Em Junho será publicado o relatório completo do SEF que lançará uma luz sobre as nacionalidades dos imigrantes.

Entraram em Portugal 29.055 novos imigrantes de países terceiros à União Europeia, durante o ano de 2017, avançam números provisórios do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Estes valores representam um crescimento de 19% da imigração no nosso país comparativamente aos números de 2016. Desde 2012 que não eram aceites tantos imigrantes no país.A maioria destes migrantes são estrangeiros que arranjaram trabalho em Portugal, investidores, investigadores ou estudantes.Nos últimos seis anos, Portugal regularizou quase 150 mil imigrantes, permitindo-lhes a entrada no espaço Schengen ao abrigo da legislação da imigração, informa o Diário de Notícias, esta terça-feira, citando dados do SEF. Esses mesmos dados mostram que em 2012 foram atribuídas 28.681 residências, valor que baixou para 22.600 em 2013 e que se manteve até 2015. Em 2016 verificou-se uma subida de 9,3% e que foi seguida por um aumento de 18,8%.2013, ano em que baixou o número de autorizações de residência entregues, foi o período da crise em que o país teve menos pessoas empregadas. A escassez de emprego pode explicar a razão da diminuição de entradas no país.A lei da imigração portuguesa aplica-se aos "cidadãos estrangeiros e apátridas", com excepção dos nacionais "da UE, do Espaço Económico Europeu ou de um Estado terceiro com o qual a Comunidade Europeia tenha um acordo de livre circulação de pessoas", como a Suíça. Os que não estão incluídos nesta lista são os chamados "países terceiros".