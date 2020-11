Igreja obrigada a mudar missas para as manhãs do fim de semana

Passar missas de sábado e de domingo à tarde para o período da manhã é uma das orientações gerais que poderá sair da reunião de bispos desta quarta-feira, na qual se debaterá a reação prática da Igreja Católica ao recolher obrigatório imposto pelo Governo após as 13h aos fins-de-semana. O tom da administração da Igreja é de cumprimento das regras, mas também de surpresa pelo que considera ser a ausência de articulação da parte do Governo.

"A Igreja lida com muitas pessoas ao fim de semana e ficou surpreendida com a decisão, que não foi dialogada com os bispos", afirma o padre Tiago Freitas, chefe de gabinete do arcebispo de Braga. A Conferência Episcopal, o órgão que reúne os bispos, manifestou ontem essa surpresa, apontado que a restrição "coloca muitas dificuldades às atividades eclesiais". Os bispos – que desde domingo estão a trabalhar em conjunto para chegar a uma posição comum perante os fieis e as autoridades – juntaram, contudo, que essa restrição é "compreensível na situação limite" a que Portugal está a chegar "em termos do sistema de saúde".

A descentralização do poder de decisão na Igreja significa que as orientações que saírem da reunião de amanhã não são vinculativas e que cada diocese tem autonomia para adaptá-las. No caso da diocese de Bragança e Miranda do Douro, por exemplo, as orientações dos bispos serão seguidas à risca, explica o porta-voz Bruno Rodrigues. O alargamento dos horários – com duas missas de manhã – é uma forte possibilidade.

Em Lisboa, onde a pressão populacional é maior, são muitas as paróquias que estão a passar missas que terminam perto das 13h de sábado – o início do recolher obrigatório – para a manhã de domingo, marcando uma missa adicional nesse período. A eliminação de missas também é uma possibilidade. Algumas paróquias, como a de Carnaxide, ainda não decidiram. "Vou reunir com o conselho pastoral amanhã [terça-feira] para debater isso", diz o padre Pedro Coutinho. No caso da diocese de Setúbal, a Conferência Episcopal referiu que "onde for possível e conveniente, as missas vespertinas podem ter lugar também nos sábados de manhã".

A questão da possibilidade tem a ver com o número de pessoas e a capacidade dos templos. E se houver gente a mais nas igrejas por causa da redução do número de missas? "Nesse caso algumas pessoas terão de ficar de fora, como já aconteceu antes", explica Tiago Freitas. O cenário extremo oposto é a realização de missa sem fiéis e à porta fechada, explica o mesmo padre de Braga. O decreto-lei conhecido hoje permite a celebração da missa durante o recolher obrigatório e esta pode ser uma opção caso não se consiga, por exemplo, passar as intenções (os pedidos de fieis para que se reze aquela missa pelas suas intenções) para as eucaristias da manhã.

Os responsáveis ouvidos pela SÁBADO não têm dúvidas sobre a preparação das igrejas para receberem as pessoas em segurança. Bruno Rodrigues explica que no início de cada cerimónia na catedral de Bragança, por exemplo, as regras são explicadas em voz alta, há marcas no chão a explicar os circuitos, é obrigatório desinfetar as mãos antes de entrar e é possível ter acesso aos cânticos através do smartphone, através de símbolos "QR Code" nos bancos. Tiago Freitas descreve medidas idênticas em Braga: a comunhão é feita depositando a hóstia na mão, a capacidade das igrejas foi reduzida a metade, a saudação da paz com apertos de mão, abraços ou beijos foi eliminada e há bancos específicos "para co-habitantes".

Em várias dioceses a transmissão das missas pelas redes sociais, Youtube ou televisão é uma possibilidade secundária de "acompanhamento espiritual", admite Bruno Rodrigues. O Patriarcado de Lisboa, por exemplo, divulga no seu site uma lista de paróquias que transmitem à distância. Para o porta-voz da diocese de Bragança e Miranda do Douro, contudo, este não é um substituto da missa, que tem a consagração e a comunhão como ponto alto. "A missa e o sacramento da comunhão são uma celebração de presença", afirma.



Portugal registou nas últimas 24 horas mais 4.096 novas infeções e 63 mortos por Covid-19.