Igreja considera entregar sede do CDS ao Chega? Patriarcado não esclarece

"Exmo. D. Manuel José Macário do Nascimento Clemente, apresento-lhe os meus cumprimentos.Sou, pelo presente, na qualidade de presidente da direcção nacional do Chega a manifestar o interesse do partido no imóvel sito no Largo Adelino Amaro da Costa, n.º 5, Lisboa." É assim que André Ventura começa a carta dirigida ao Patriarca de Lisboa, a que a SÁBADO teve acesso, onde questiona "se se prevê que o referido imóvel", o Caldas – sede histórica do CDS-PP, património do Patriarcado – "venha a estar disponível e se existe alguma previsão de quando".