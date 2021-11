Hospital Santa Maria diz que respondeu a pedidos dos médicos demissionários

O Hospital Santa Maria revelou esta segunda-feira ter mantido "cinco reuniões", nas últimas duas semanas, com "os chefes da equipa cirúrgica do Serviço de Urgência Central, assim como Assistentes Hospitalares de Cirurgia Geral". O objetivo destes encontros, sublinha o Hospital no mesmo comunicado, era o de "resolver questões levantadas por estes profissionais numa carta dirigida ao Conselho de Administração do CHULN a 10 de novembro".