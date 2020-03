Hospitais privados abertos a receber doentes do SNS

O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar, no dia em que vai reunir com a Direção Geral de Saúde, mostra-se disponível para aliviar os hospitais públicos e receber alguns dos seus doentes, avança o Público.

A reunião entre as duas entidades tem como objetivo repensar a organização do sistema de saúde de forma a melhorar a resposta ao surto de coronavírus. Respeitando as medidas de segurança, a reunião vai ser feita por videoconferência.

Ao início da manhã de segunda-feira, no comunicado diário da Direção Geral da Saúde, foi revelado que subiu para 331 o número de casos confirmados em Portugal, mais 86 casos desde este domingo, e foi ainda anunciada a primeira morte. O crescimento é de, neste momento, 35%.



Há ainda 374 casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais e três pessoas já recuperaram. Neste momento foram identificadas 18 cadeias de transmissão ativas em Portugal.