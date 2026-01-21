Homens entram armados e disparam em escola da Trafaria

Alunos em pânico a chorar e a vomitar nas salas. GNR foi chamada mas já não encontrou ninguém. Rixa entre alunas na origem da situação.

Vários homens entraram armados com caçadeiras e facas na Escola Básica da Trafaria, em Almada, e dispararam tiros para o ar, na sequência de uma rixa entre duas alunas esta quarta-feira, provocando o pânico entre alunos, professores e funcionários.



PSP Lusa

A situação ocorreu à hora de almoço e os alunos da escola, do 5.º ao 9.º ano, foram fechados nas salas por precaução. Há relatos de estudantes a vomitar e a chorar em pânico. O comando territorial de Setúbal da GNR confirmou ao CM que alguém da escola ligou para o 112 e foram ativados meios para o local, que à chegada não encontraram ninguém armado. “Não identificámos ninguém armado na escola e no local está tudo em segurança”, confirmou fonte oficial da GNR.

Leia mais no Correio da Manhã