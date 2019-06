Homem que conduzia com 4,11 g/l de álcool diz que bebeu cinco copos de vinho

"Só bebi três copinhos de vinho nessa tarde e dois ao almoço. Como é que pode dar uma taxa dessas?", questionava esta terça-feira, incrédulo, José Carlos Seiça, o condutor que foi detido pela PSP, no dia anterior, na Figueira da Foz, com uma taxa de 4,11 g/l de álcool no sangue.





O homem tinha estado no café a beber "uns copos com amigos" e foi intercetado pela PSP quando regressava a casa, na rua Central, com a companheira. "Ele vinha a conduzir aos ziguezagues e a PSP foi atrás mas ele não parou", conta Fernando Fadigas, vizinho. Leia a notícia no Leia a notícia no Correio da Manhã