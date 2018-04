Homem morre esfaqueado em estação de serviço de Vendas Novas

A Polícia Judiciária já foi chamada ao local.

Um homem morreu hoje esfaqueado na estação de serviço de Vendas Novas da autoestrada A6, no distrito de Évora, estando detido o alegado homicida, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o homicídio consumado com uma arma branca foi dado perto das 08h00.A fonte da GNR indicou que foi detido um homem por suspeita da autoria do homicídio, remetendo para mais tarde informações sobre o caso.